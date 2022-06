Novos mercados para Marchesín

A condição de suplente na época finda deixou Agustín Marchesín de fora das escolhas da seleção da Argentina, mas em nada abalou o seu estatuto no continente norte-americano. Aos 34 anos, o guarda-redes continua a ser muito cobiçado por lá e já nem é só pelo América, do México, de onde se transferiu para o FC Porto, no verão de 2019.

De acordo com o portal norte-americano ‘Unan1mo’, dedicado ao desporto na América Latina, Marchesín é desejado por outros clubes mexicanos, além do América, e ainda por outros brasileiros e da MLS. São novos mercados que se abrem ao guarda-redes do FC Porto que nunca forçará a saída do Dragão, apesar de assumir que pretende jogar mais na próxima época, até para poder manter acesa a possibilidade de vir a ser chamado ao Mundial do Qatar no final deste ano civil. Conforme Record noticiou em tempo oportuno, a SAD só equacionará a saída de Marchesín no caso de não surgir uma proposta irrecusável por Diogo Costa que o leve para outras paragens. Se assim for, o argentino voltará ao topo da hierarquia na baliza portista.