Desacerto manteve o nó: FC Porto e Celta de Vigo empatam em duelo de equipas B

Não foi por falta de oportunidades que o jogo de preparação entre o FC Porto B e o Celta de Vigo B terminou sem golos. Numa partida em que os dragões deram melhor conta de si do que no encontro com o Monaco B, anteontem, apenas faltou acertar com a baliza. Umaro Candé e Wendel foram os protagonistas das melhores ocasiões, na primeira e na segunda parte, respetivamente, mas a falta de pontaria e dois cortes ‘in extremis’ levaram o empate até final.