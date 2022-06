Nuno Lobo assume a possibilidade de se voltar a candidatar à presidência do FC Porto

Depois de ter concorrido à presidência do FC Porto nas últimas eleições, Nuno Lobo assumiu a possibilidade de voltar a tentar chegar ao cargo de líder dos azuis e brancos, ainda que haja uma condição para que a sua candidatura possa avançar."Disse no tempo das eleições que se Pinto da Costa se recandidatar ponderaria em não avançar. Mas se avançar André Villas-Boas, Nuno Lobo estará outra vez na corrida às eleições para a presidência do FC Porto. É a primeira vez que digo isto publicamente e assim o farei", explicou à Rádio Renascença.O empresário foi ainda mais longe e deixou muitas críticas à venda de Fábio Vieira ao Arsenal. "É um dos melhores jogadores do FC Porto e sair por aqueles valores é um péssimo negócio. Estamos a falar de uma das joias do FC Porto, de um dos jogadores que vieram da nossa formação, o ADN do FC Porto. E pelos vistos já o perdemos. É mais um negócio que eu não entendo", vincou, catalogando ainda como quase obrigatória a necessidade do clube renovar com Vitinha, que tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros: "Estamos a falar em valores ridículos para jogadores que representam e são o FC Porto. É a nossa formação e estamos a deixá-los sair por valores inacreditáveis. Essa renovação já devia ter sido feita".