Nuno Lobo põe anúncio no jornal a pedir desculpa por chamar presidente do CD "assalariada do Benfica"

Nuno Lobo, antigo candidato às eleições do FC Porto em 2020, publicou esta quarta-feira um anúncio no jornal com um pedido de desculpas público à presidente do Conselho de Disciplina da Federação, Cláudia Santos, a quem tinha chamado de "assalariada do Benfica" em 2021.O empresário foi obrigado pelo tribunal a retratar-se, depois de Cláudia Santos ter avançado com um processo civil de difamação e pagar uma indemnização cujo valor, pode ler-se no anúncio bem como na publicação que Nuno Lobo fez no Facebook, irá reverter para um lar infantil em Matosinhos.