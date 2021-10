O dia em Cannavaro fez Pepe passar uma "vergonha": «Marcelo partiu-se a rir»

Pepe nunca escondeu a admiração por Fabio Cannavaro, mas a timidez do central do FC Porto fê-lo passar "vergonhas" quando os dois jogavam no Real Madrid. O ex-jogador italiano, hoje treinador, recordou esta quarta-feira ao 'AS' um dos episódios ocorridos nesse período.





"Ele tratava-me por 'você' e chamava-me Cannavaro. Uma vez disse-lhe, muito sério, 'ouve lá, chamo-me Fabio'. O Marcelo estava ao meu lado e partiu-se a rir. Eram todos novos, mas já se notava que eram predestinados. Sempre comparei Ramos com Maldini e no final tive razão. Tive pena que ele tivesse deixado Madrid", disse sublinhando que, mesmo depois de aventuras a treinar equipas chinesas, não descarta um regresso... ao Real Madrid."Sou ambicioso, não coloco limites a mim mesmo. Fui muito feliz lá [no Real], com uma equipa extraordinária numa cidade bonita. Esperaram três meses por causa dos meus problemas físicos, regressei e ganhámos duas Ligas", recordou.