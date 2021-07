O dia em que Pinto da Costa anunciou a saída da presidência do FC Porto...

O ano de 1987 foi um dos mais marcantes na história do FC Porto, mas também de Pinto da Costa, conforme este recordou em mais um episódio da série documental 'Ironias do Destino', no Porto Canal. O líder dos dragões evocou a conquista da Taça dos Campeões Europeus, na altura, como o culminar de uma missão a que se tinha proposto quando assumiu a presidência do clube e, por isso, decidiu não se recandidatar, tendo feito até o anúncio público.





"Nessa altura senti que realmente estava atingido um objetivo, que era que o FC Porto vencesse uma prova europeia. Três anos depois da final de Basileia, conseguir a Taça dos Campeões Europeus contra o Bayern Munique fez-me sentir que já não tinha mais nada para fazer, cheguei a pensar que iria terminar a minha presidência. Houve um jantar na Póvoa de Varzim, de homenagem ao FC Porto, que teve até a presença do professor Cavaco Silva, que era o Primeiro-Ministro na altura, cheguei a anunciar que terminado o meu mandato não continuaria, e lembro-me que ele me disse, quando me sentei ao lado dele, "é realmente uma decisão inteligente, porque depois de ganhar isto não vai poder repetir"", recordou Pinto da Costa, que depois viria a recuar na decisão.A ausência de candidatos, no seu entender devido ao peso da responsabilidade de liderar um clube campeão europeu, fez com que fizesse marcha atrás e permanecesse à frente do FC Porto."Aquilo criou uma grande obrigação ao clube, e na altura que se falava de possíveis candidatos não surgiu ninguém que quisesse assumir, porque acharam que era uma responsabilidade muito grande, não era o momento próprio para assumir a presidência depois deste feito que a maioria das pessoas julgou que tinha sido um facto isolado na história do FC Porto, mas felizmente não foi", lembrou o carismático líder dos dragões.Ainda em 1987, o FC Porto viria a conquistar a Taça Intercontinental, no relvado coberto de neve, em Tóquio, e abrir caminho à vitória na Supertaça Europeia, na altura disputada em dois jogos. Pelo meio, Pinto da Costa recordou as saídas de Paulo Futre para o Atlético Madrid, o técnico Artur Jorge, para o Matra Racing, de Paris, e a entrada de Tomislav Ivic para o comando da equipa como outros factos importantes.