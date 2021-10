O "episódio" que desviou Hulk do At. Madrid e o levou para o FC Porto

Hulk recorda com saudade os tempos que passou no FC Porto. Em entrevista ao 'As', o brasileiro garante que os dragões foram a sua "porta de entrada" para o mundo do futebol, e lembra o momento em que se apaixonou pelo clube, quando visitou o antigo Estádio das Antas no início dos anos 2000.





"Posso dizer que o FC Porto foi a minha porta de entrada em termos de visibilidade no mundo do futebol, para atingir o nome que tenho atualmente e para ser reconhecido e respeitado em todo o mundo. Cheguei aos 22 anos e ali estive num dos maiores cenários onde já atuei", começou por confessar.E prosseguiu. "Cheguei à Europa vindo do futebol asiático. Era pouco conhecido, mas em pouco tempo ganhei espaço e respeito dentro do clube e do país. Joguei a Liga dos Campeões e fiz história com o FC Porto. É um clube que levo no coração, e para mim foi muito gratificante estar numa instituição com mais de 120 anos de história e estar num museu onde estão os 11 eleitos da história. Eu fui o mais votado! Há uma estátua minha lá! É incrível ter este reconhecimento", afirmou.O avançado, internacional pela seleção canarinha, lembrou o ano de 2008, quando teve de decidir entre Atlético Madrid e FC Porto, explicando o que o fez rumar ao norte de Portugal."Quando fui para o FC Porto tinha duas propostas. Era entre eles e o Atlético Madrid. Escolhi o FC Porto graças a um episódio, quando estive em Portugal em 2001 ou 2002, e um elemento da equipa onde eu jogava, o Vilanovense, me convidou para ir ver um jogo deles. Entrei no Estádio das Antas, acho que era um jogo da Taça UEFA ou Liga dos Campeões, e estava tudo cheio. Vi aquilo e achei maravilhoso. Virei-me para o senhor Arthur (n.d.r.: motorista do Vilanovense na altura) e disse-lhe que um dia estaria ali a fazer história. Quando recebi a proposta, lembrei-me desse momento. Quando voltei, já era Estádio do Dragão. O Atlético Madrid é uma equipa respeitada mundialmente, mas a decisão de ir para o FC Porto foi muito bem feita", rematou.Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido por Hulk, representou os dragões entre 2008 e 2012.