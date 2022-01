O FC Porto venceu o Famalicão, por 3-1, e 'cavou' para seis pontos a diferença para o Sporting e para nove a distância para o Benfica. Record ouviu conhecidos adeptos dos dragões em relação ao triunfo da 19ª jornada da Liga Bwin."É um resultado justo, numa excelente primeira parte do FC Porto, que podia ter marcado mais golos. O Famalicão teve muitas dificuldades para sair do meio campo, mas foi mais atrevido na segunda parte ao subir o bloco. Foi um bom jogo do FC Porto.""Foi um jogo espetacular com uma vitória justíssima do FC Porto. Entrou muito bem e dominou até ao fim. A entrada do Uribe não foi intencional, mas foi bem expulso. A equipa não pode pensar na vantagem no campeonato e pensar num jogo de cada vez.""Numa noite de luto, o FC Porto cimentou a sua marca ganhadora, fazendo um tributo à partida de um seu campeão. Foi uma vitória natural, tranquila e podia ter sido ainda mais dilatada. O FC Porto é a equipa mais equilibrada das três candidatas."