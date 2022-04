«O FC Porto não jogou como tem atuado ultimamente» - As reações ao triunfo em Guimarães

Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre a vitória em Guimarães."Não foi um grande jogo, mas foi uma grande vitória. Precisávamos dos três pontos. O jogo tornou-se complicado, o FC Porto não jogou como tem atuado ultimamente. Alguma ansiedade, talvez. Não sei se esta é a vitória do título, mas para lá caminha.""O FC Porto mereceu ganhar. Depois de falhar o segundo penálti, viram-se alguns nervos. Foi um jogo difícil e já se sabia que o seria, jogar em Guimarães nunca é fácil. Mas está ultrapassado este obstáculo duro. Os campeões têm de saber sofrer.""Uma vitória justíssima e que acabou por ser difícil sem necessidade. Além do penalti desperdiçado, o FC Porto podia ter acabado com o jogo em várias transições que foram desperdiçadas infantilmente. Ainda nada está ganho. Venha mais uma final."