O hastear da bandeira no 128.° aniversário do FC Porto

O FC Porto celebra esta terça-feira o seu 128.° aniversário e assinalou o momento com o tradicional hastear da bandeira, no Estádio do Dragão. A cerimónia foi liderada pelo presidente da direção, Jorge Nuno Pinto da Costa, e ainda pelos presidentes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, respetivamente Lourenço Pinto e Jorge Carvalho de Guimarães.





Estiveram ainda presentes Vítor Baía, Adelino Caldeira ou Fernando Gomes, entre outros elementos dos órgãos sociais.