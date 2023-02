O incrível testemunho de Danilo sobre Atsu: «Contarei aos meus filhos que joguei com um ser humano como tu»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Danilo (@daniluiz2)

Depois de ter sido confirmada a morte de Christian Atsu, várias personalidades ligadas ao mundo do futebol têm deixado mensagens de despedida ao internacional ganês. Danilo, lateral brasileiro que atua na Juventus e que se cruzou com Atsu no FC Porto, deixou uma emotiva mensagem nas redes sociais, recordando um episódio concreto com o falecido extremo."Momentos considerados 'normais' podem deixar-nos grandes lições. Lembro-me bem dos nossos almoços ou jantares de concentração do FC Porto no Hotel Sol Verde, em Espinho, onde você sempre comia o frango todo e também o osso. Isso mesmo. O osso.Nós, na nossa superficialidade, sempre dávamos risadas e falávamos: "Que fome é essa Atsu?". Até que um dia, mesmo sem precisar, e sempre levando tudo com leveza e com aquele sorriso largo, explicou-nos que tinha o hábito de comer também o osso porque na infância aprendera a não desperdiçar nada do que se tinha para comer pois não sabia quando e qual seria a próxima refeição. Que pancada direta no estômago, se é que vale o trocadilho.Nos últimos dias de FC Porto você pediu-me uma camisa de recordação dizendo: "Quando eu for pai, contarei para os meus filhos que um dia joguei com Danilo".Já agora digo, você era inspiração mesmo sem saber. Contarei eu aos meus filhos que joguei e conheci tal ser humano como você. Bom descanso, irmão", podia ler-se na publicação feita pelo internacional brasileiro nas redes sociais.Os dois jogadores cruzaram-se na equipa principal do FC Porto na temporada 2012/13.