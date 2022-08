«O jogo 2.000 de Pinto da Costa terminou como a esmagadora maioria dos 1.999 anteriores...»

A equipa de Sérgio Conceição respondeu ontem com uma goleada ao Marítimo (5-1) na noite em que Jorge Nuno Pinto da Costa cumpriu 2.000 jogos como presidente do FC Porto. Uma marca histórica que reflete a longevidade de um percurso iniciado em 1982 e de onde se destaca, além dos títulos, o número de vitórias acumuladas no seu trajeto: são 1.359 triunfos, aos quais se juntam 362 empates e 279 derrotas. Números que impressionam e que permitem atribuir o rótulo de presidente mais titulado do mundo, graças aos 67 títulos acumulados nas diversas competições nacionais e internacionais, facto enaltecido na newsletter do clube."O jogo 2000 do FC Porto com Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente terminou como a esmagadora maioria dos 1999 anteriores: com uma vitória azul e branca. Ontem, na primeira jornada da liga e perante um Estádio do Dragão cheio, os campeões nacionais derrotaram o Marítimo por 5-1. Marcaram Taremi – por duas vezes –, Evanilson, Marcano e Toni Martínez", pode ler-se no 'Dragões Diário' deste domingo.