O livro com que Pinto da Costa viajou para a Alemanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As imagens da partida do FC Porto para Leverkusen



As imagens da partida do FC Porto para Leverkusen

Pinto da Costa viajou com a restante comitiva do FC Porto para Leverkusen, onde amanhã os dragões defrontam o Bayer Leverkusen para a 4.ª jornada da Liga dos Campeões, mas não foi 'sozinho'. O presidente dos azuis e brancos levou consigo o livro 'Lobo Solitário', do autor Cláudio Cardoso e que foi editado em 2021 pela Chiado.