O longo dia de Pinto da Costa continua em Pedroso

O dia do 128.º aniversário do FC Porto é bastante preenchido para os azuis e brancos e nomeadamente para o seu presidente, Pinto da Costa. Depois de ter protagonizado o momento simbólico do hastear da bandeira, logo pela manhã, no Estádio do Dragão, o líder azul e branco esta na tarde desta terça-feira a assistir ao jogo dos sub-19 do FC Porto na Youth Legue, no Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso.





A agenda de Pinto da Costa prosseguirá naturalmente com o 'prato forte' do dia, o jogo entre o FC Porto e o Liverpool, da 2.ª jornada da Champions League, esta noite, no Estádio do Dragão.