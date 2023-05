O motivo que levou Conceição a não comparecer à conferência de imprensa em Arouca

Afastado do banco de suplentes da equipa depois de ter sido expulso no último jogo, diante do Famalicão, Sérgio Conceição teve de ver o encontro desta noite, com o Arouca, desde a bancada, mais concretamente num camarote onde também se encontravam jogadores que não tinham sido convocados pelos dragões e pela formação local.

No final do encontro, criou-se expectativa para perceber se o técnico do FC Porto iria comparecer à sala de imprensa para fazer a análise à partida e, consequentemente, ao triunfo que deixou os portistas novamente com quatro pontos de distância para o rival Benfica.

Contudo, Sérgio Conceição, assim como nenhum outro elemento da equipa técnica portista, acabou por comparecer na sala de imprensa, apesar de o castigo, à partida, não o impedir de deslocar-se até à sala de imprensa. No entanto, a organização do Estádio Municipal de Arouca inclui o auditório como zona técnica, zona essa onde Conceição não poderia circular por estar a cumprir suspensão.