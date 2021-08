O onze do FC Porto para a receção ao Belenenses SAD

O FC Porto recebe este domingo, pelas 18 horas, o Belenenses SAD, em jogo que marcará as estreias das duas equipas na Liga Bwin 2021/22. Consulte aqui as escolhas iniciais de Sérgio Conceição para o encontro desta tarde no Estádio do Dragão.





Diogo Costa arranca a titular, tal como Record já avançara Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.Suplentes: Marchesín, Marcano, Matheus Uribe, Francisco Conceição, Pepê, Manafá, Vítor Ferreira, Evanilson e Fábio Vieira.Luiz Felipe; Diogo Calila, Trova Boni, Tomás Ribeiro e Nilton; Yaya, Chima, Cafú e Lukovic; Ndour e Cassierra.Suplentes: João Monteiro, Taira, Pedro Nuno, Sousa, Jójó, Danny, Mota, César Sousa e Chico.