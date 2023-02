O FC Porto visita o Marítimo esta quarta-feira, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin, com apito inicial marcado para as 19 horas. Consulte as escolhas iniciais de Sérgio Conceição e José Gomes para o encontro nos Barreiros, com destaque para Bernardo Folha, titular nos portistas.Makaridze; Cláudio Winck, Mosquera, René Santos e Vítor Costa; Xadas, Beltrame, Val Soares e Léo Pereira; Pablo Moreno e Brayan RiascosSuplentes: Carné, Matheus, Vidigal, Chuchu Ramírez, Paulinho, Liza, Kanu, China e Fernando NitoDiogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Uribe, Bernardo Folha, Otávio e Pepê; Galeno e TaremiSuplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zadu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges