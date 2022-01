O onze do FC Porto para o jogo com o Estoril

O FC Porto pode este sábado isolar-se no comando da Liga bwin, após o desaire do Sporting, necessitando para tal de levar de vencido o Estoril no António Coimbra da Mota. Uma partida da 17.ª jornada da prova , na qual Sérgio Conceição apostará no seguinte onze inicial.: Thiago; Carles Soria, Bernardo Vital, Ferraresi, Coly; Gamboa, Rosier; Bruno Lourenço, André Franco, Arthur; Chiquinho.: Dani Figueira, Volnei, Rodrigo Valente, Rui Fonte, David, Meshino, Joãozinho, Xavier e Patrick William: Diogo Costa; Tecatito, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Otávio, Vitinha, Matheus Uribe e Luis Díaz; Mehdi Taremi e Evanilson: Agustín Marchesín, Francisco Conceição, Pepê, Marko Grujic, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, João Marcelo e Fábio Vieira