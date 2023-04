O onze do FC Porto para o jogo com o Portimonense: novidade na defesa portista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto recebe o Portimonense este domingo, a partir das 20h30 , em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as opções iniciais de Sérgio Conceição e de Paulo Sérgio para o encontro desta noite, no Estádio do Dragão.Cláudio Ramos; Manafá, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Uribe, Otávio, Pepê e Galeno; Taremi e Toni MartínezSuplentes: Samuel Portugal, David Carmo, Veron, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Eustáquio e Marcus.: Kosuke; Moufi, Pedrão, Park, Relvas e Seck; Diaby, Lucas Ventura e Klismahn; Yony González e Welinton Júnior.Suplentes: Matheus Nogueira, Lucas, Carlos, Gonçalo Costa, Rochez, Paulo Estrela, Tornich, Sérgio Conceição e Rui Gomes.Siga o jogo AQUI