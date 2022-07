FC Porto bate Portimonense em particular à porta fechada: Conceição utilizou dois onzes

O FC Porto venceu o Portimonense por 1-0, no terceiro particular de pré-temporada dos dragões. Galeno apontou, na primeira parte, o único golo do encontro, disputado à porta fechada no Municipal de Portimão. Na sequência de uma recuperação de bola de Toni Martínez, Gonçalo Borges surgiu na direita e, com um cruzamento para a entrada da área, assistiu Otávio que rematou à trave, com Galeno, na recarga, a disparar cruzado para o fundo das redes.Sérgio Conceição utilizou dois onzes distintos: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Eustáquio e Bruno Costa; Gonçalo Borges, Otávio e Galeno; Toni Martinez começaram a partida. Depois, aos 30 minutos, após uma interrupção para hidratação, Marchesín entrou para a baliza portista. Na segunda parte, o técnico mudou os 10 jogadores de campo, alinhando com Marchesín; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Uribe, Grujic e Francisco Conceição; Pepê, Taremi e Evanilson. Sérgio Conceição voltaria a mexer na equipa, lançando João Marcelo, Fernando Andrade, Danny Loader, Vasco Sousa e Bernardo Folha durante o segundo tempo.Note-se que Francisco Conceição jogou com a camisola 10, depois das dúvidas relacionadas com a eventual utilização da camisola 7 . De referir ainda que Rodrigo Conceição herdou a camisola 17 de Corona, enquanto Grujic está a somar os primeiros minutos de competição nesta pré-época, depois de ter estado em gestão nos outros encontros particulares.À partida assistiram Pinto da Costa, tal como os administradores da SAD Luís Gonçalves (que viajou com a equipa de autocarro) e Vítor Baía, além de Pedro Marques Lopes, conhecido adepto portista.