O onze do FC Porto para o último jogo da época

O FC Porto, já campeão, fecha a época com a receção ao Estoril marcada para as 18 horas.Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe e Mbemba e Zaidu; Pepê, Vitinha Grujic e Otávio; Evanilson e Taremi.Onze do Estoril: Thiago Silva; David Bruno; Ferraresi, Raúl e Joãozinho; Rosier e Gamboa; Arthur, André Franco e Mboula; Rui Fonte.