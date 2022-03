O "orgulho gigante" de Fernando Andrade no regresso à competição

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Andrade (@fernandoandrade)

Ao fim de sete meses ausente devido a lesão, Fernando Andrade voltou a competir no último domingo, ao serviço do FC Porto B na receção ao Estrela da Amadora (2-2). Um regresso que o avançado há muito esperava e, na hora de o abordar, não escondeu a alegria por poder voltar a fazer o que mais gosta."Sete meses depois, estamos de volta! Recuperado e ainda mais forte! A felicidade e o orgulho de vestir essa camisola é gigante", escreveu Fernando Andrade no Instagram, numa publicação que rapidamente foi inundada por 'gostos' e comentários por parte de colegas e ex-colegas de equipa e adeptos portistas."Muito feliz pelo teu regresso! Mereces tudo irmão", escreveu Bruno Costa, numa mensagem em tudo idêntica às de Marchesín, Cláudio Ramos, Manafá, Otávio e Tiquinho Soares.De recordar que Fernando Andrade estava sem competir desde agosto, altura em que se lesionou na partida de estreia pelo Al-Fayha, da Arábia Saudita, onde jogou por empréstimo do FC Porto. Em janeiro, rescindiu o contrato que o ligava a essa equipa até ao final da presente época e regressou aos azuis e brancos.