O pedido de Otávio a Uribe depois da vitória frente ao Benfica: «Fica craque»

Um dos protagonistas do Benfica-FC Porto (1-2) , realizado sexta-feira, foi Uribe. O médio colombiano marcou o primeiro golo da reviravolta dos dragões na Luz e aproveitou a noite para assinalar o triunfo nas redes sociais, assinalando que foi um "clássico feliz".Prontamente, os colegas de equipa comentaram na publicação, congratulando o médio pelo golo e pela vitória. O destaque foi para o comentário de Otávio: "Fica craque".Recorde-se que Matheus Uribe encontra-se em final de contrato com o FC Porto e, sem ainda nenhuma renovação oficializada, pode abandonar os dragões no final da temporada a custo zero. O Flamengo, do português Vítor Pereira, já mostrou interesse no médio.