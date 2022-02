«O Taremi é o Paulinho do FC Porto»: as reações ao empate dos dragões com o Gil Vicente

O FC Porto empatou 1-1 com o Gil Vicente no Estádio do Dragão. Record ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre o deslize da equipa de Sérgio Conceição.Cristiano Pereira (ex-hoquista):"Esperava uma vitória, mas tenho de reconhecer que o FC Porto fez tudo para ganhar mesmo sem fazer uma exibição fora de série. Teve muito azar, mas este jogo foi formidável. Poucas equipas se exibiram no Dragão como Gil Vicente, mesmo a jogar com menos um."Tiago Silva (advogado): "A jogar desde os quatro minutos em superioridade numérica, a equipa acomodou-se e pensou que a vitória era uma questão de tempo. Não há desculpas. Hoje faltou tudo. Faltou sorte, atitude competitiva, profundidade do plantel e verdadeiros reforços de inverno."Carlos Tê (letrista) "O pior que poderia ter acontecido ao FC Porto era jogar contra 10 logo a partir do início. A primeira parte foi terrível. O Taremi é o Paulinho do FC Porto, é capaz de marcar um golo fantástico e falhar dois simples. O Gil foi das melhores equipas que vi jogar no Dragão." *