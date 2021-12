Obrigatório apresentar teste negativo à covid-19 nos jogos no Estádio do Dragão

"Em virtude das últimas normativas do Governo no combate à pandemia de Covid-19, passa a ser obrigatório a apresentação de um teste Covid-19 negativo para assistir aos jogos no Estádio do Dragão", informou o FC Porto, esta quinta-feira, acrescentando que a nova medida para o público entra em vigor já na terça-feira, no FC Porto-Atlético Madrid da derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."Esta medida estará em vigor enquanto durarem as alterações legais introduzidas no acesso a recintos desportivos com lotação superior a cinco mil lugares", acrescentam os dragões, garantindo que existirão locais de testagem certificados junto ao Estádio do Dragão, de modo a facilitar o processo aos adeptos.Posto isto, para o acesso ao estádio, além do ingresso e do documento de identificação, os adeptos maiores de 12 anos, deverão ter apresentar um teste PCR, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas, ou um teste antigénio, com prova de identidade e resultado negativo, realizado nas últimas 48 horas, ou um autoteste, com resultado negativo, realizado e validado à entrada do recinto, ou, por fim, um ertificado de recuperação, que ateste que o titular recuperou de uma infeção por SARS-CoV-2 há mais de 11 dias e menos de 180 dias.