Oficial: Diogo Costa renova com o FC Porto até 2026

Agora sim, é oficial: Diogo Costa renovou contrato com o FC Porto até 2026. O anúncio foi feito pelos dragões, este sábado, numa cerimónia que decorreu no Estádio do Dragão e que contou com as presenças de Vítor Baía, administrador da SAD e antigo guarda-redes, e de Helton, ex-guardião dos azuis e brancos.





Em final de contrato com os azuis e brancos, dado que terminava a ligação em 2022, Diogo Costa fica agora seguro por cinco anos. Titular esta temporada, o guardião tem merecido a confiança de Sérgio Conceição e agora foi premiado com um novo contrato.