Oficial: Fábio Vieira já é jogador do Arsenal

"Eu nasci perto do Porto. Joguei no FC Porto desde os meus 8 anos. Sempre admirei a forma de jogar do Arsenal e de alguns dos seus jogadores, como Bergkamp, Fabregas, Cazorla e Henry. É um clube histórico, de grande dimensão. Estou muito feliz por estar aqui e não poderia estar mais orgulhoso", disse o médio, aos meios do seu clube, ele que vai utilizar o número 21.

De recordar que os dragões tinham anunciado na última semana ter chegado a um princípio de acordo para a venda de Fábio Vieira, a troco do pagamento de 35 milhões de euros, além de 5 milhões de euros por objetivos.

Bem-vindo, Fabio ?? — Arsenal (@Arsenal) June 21, 2022

Fábio Vieira já é jogador do Arsenal. Os gunners anunciaram a contratação do jovem internacional português, de 22 anos, nas suas redes sociais esta terça-feira.







