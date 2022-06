Oficial: FC Porto confirma venda de Vitinha ao Paris SG

View this post on Instagram A post shared by Paris Saint-Germain (@psg)

Está confirmado. O FC Porto acaba de comunicar à CMVM a venda de Vitinha ao Paris SG, num negócio que rende aos cofres dos dragões 41,525 milhões de euros, o que confirma a informação adiantada porhá pouco menos de uma hora. Desse valor, refira-se, o FC Porto irá deduzir 4M€, relativos a "encargos com serviços de intermediação".O Paris SG também já confirmou o negócio, revelando que o médio português, de 22 anos, assinou um vínculo válido até 2026/27. No clube da capital francesa Vitinha irá encontrar os compatriotas Nuno Mendes e Danilo, isto para lá de Luís Campos, o conselheiro do presidente Nasser Al-Khelaifi."A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain FC (PSG) para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Vitor Ferreira ("Vitinha") pelo valor de 41,525M€ (quarenta e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil euros).Mais se informa que a FC Porto – Futebol, SAD terá encargos com serviços de intermediação de 4M€ (quatro milhões de euros)."