Oficial: FC Porto empresta Romário Baró ao Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Casa Pia oficializou, esta tarde, a chegada de Romário Baró, por empréstimo do FC Porto, tal como já tínhamos dado conta ontem e na edição impressa de hoje. O jogador de 22 anos segue para novo empréstimo, depois de ter estado no Estoril na temporada passada.Recorde-se que Romário Baró tem contrato válido com o FC Porto válido até 2026.