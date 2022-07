Oficial: Francisco Conceição é reforço do Ajax até 2027

Coming soon to ...



Olá, @FConceicao7! — AFC Ajax (@AFCAjax) July 21, 2022

De oficioso a oficial. Francisco Conceição é reforço do Ajax até junho de 2027, confirmando-se aavançada porem primeira mão na última sexta-feira. A confirmação por parte do campeão holandês surgiu esta quinta-feira, sendo que o jovem extremo deverá agora juntar-se ao estágio que a equipa está a realizar na Áustria.De recordar que Francisco Conceição aceitou a proposta do emblema de Amesterdão, que exerceu a cláusula de rescisão cifrada em 5 milhões de euros, numa decisão partilhada com o seu núcleo familiar e com a SAD azul e branca. Tanto o técnico Sérgio Conceição como o presidente Pinto da Costa pretendiam que Francisco ficasse, mas deixaram nas mãos do jogador a escolha do melhor caminho para o seu futuro, o que levou a este desenlace.