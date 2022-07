Oficial: Jesús Díaz é reforço do FC Porto e vai jogar na equipa B

Bem-vindo, Jesús Díaz ?

O FC Porto oficializou esta sexta-feira a contratação de Jesús Díaz. O irmão de Luis Díaz chega do Barranquilla, por empréstimo de uma época e os dragões reservaram a opção de compra do passe, num negócio cujos valores foram adiantados por. Numa primeira fase será integrado na equipa B, sob o comando de António Folha.Internacional jovem colombiano, Jesús Díaz, de apenas 18 anos, já falou à FC Porto, em declarações à comunicação do clube: "Vou tentar mostrar o máximo que puder com esta camisola, em cada treino e em cada jogo. Vou dar sempre o melhor de mim pelo FC Porto. O FC Porto é uma grande equipa e quer sempre o melhor para os jogadores."Além do irmão, também outros grandes jogadores colombianos vingaram com a camisola portista, tal como Falcão, James, Jackson ou Guarín, mas Jesús Díaz quer escrever história em nome próprio. "Foram grandes nomes na história do FC Porto, mas espero fazer o meu próprio caminho e escrever a minha própria história neste grande clube", assegurou, para depois rematar assim: "Vou fazer tudo para demonstrar a minha capacidade e para ajudar a equipa em tudo o que for preciso."