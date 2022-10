Oficial: João Mário renova com o FC Porto até 2027

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





João Mário renova até 2027 ?#FCPorto pic.twitter.com/aUd0uGeNjV — FC Porto (@FCPorto) October 7, 2022 "Esta renovação significa muito para mim. Esta é a minha casa e foi aqui que cresci desde pequenino. Encaro esta renovação como um sinal de confiança de toda a estrutura do FC Porto. Agora espero poder retribuir em campo", afirmou João Mário, em declarações divulgadas no site dos dragões."Estou aqui e sou mais um para ajudar, seja a avançado, a extremo ou a guarda-redes. Quero é ajudar a equipa e o clube. Seja qual for a posição em que jogue, vou dar sempre o meu máximo pelo FC Porto", acrescentou o jogador que fez toda a formação como extremo, mas que foi adaptado a lateral por Sérgio Conceição.E como dragão desde de pequenino que é, João Mário colocou todo o foco nos... títulos. "Já conquistei alguns títulos aqui, mas quero conquistar muitos mais. Queremos sempre mais e este clube vive disso, é para isso que eu e os meus colegas trabalhamos diariamente. Vamos lutar pelo título de campeão nacional, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga e tentar chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões", rematou.

O FC Porto anunciou há instantes, nesta sexta-feira, a quarta renovação do dia. Depois de Evanilson, Pepê e Zaidu, agora foi a vez do lateral João Mário, cujo novo vínculo com os dragões é válido por mais dois anos, até 2027.