Oficial: Marcano renova com o FC Porto até 2025

O FC Porto oficializou, esta quarta-feira, a renovação de Marcano até 2025. O central espanhol prolonga assim o vínculo que já o ligava aos dragões por mais duas temporadas.Aos 36 anos, Marcano parte para a nona época ao serviço dos dragões. Chegou do Rubin Kazan em 2014 e ficou no FC Porto até 2018, ano em que rumou a Itália para representar a Roma. Depois de uma temporada nos giallorossi, regressou à Invicta em julho de 2019.A apenas um jogo de completar os 250 de dragão ao peito, Marcano mantém o estatuto de defesa mais goleador da história dos azuis e brancos, com um total de 28 tentos marcados. A esses, soma ainda cinco assistências.Pelo FC Porto, Marcano já conquistou três campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.