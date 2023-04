Oficial: Pepe renova pelo FC Porto até 2024

Pepe vai continuar ao serviço do FC Porto até 2024. Os azuis e brancos oficializaram este domingo a renovação contratual do seu capitão, cujo vínculo terminava no final da época.Assim, Pepe representará os portistas, pelo menos, até aos 41 anos, depois de ter regressado ao Dragão em janeiro de 2019. Cumprindo o contrato até ao fim, o central aumentará este seu segundo ciclo na Invicta para as cinco épocas e meia.Neste momento está a realizar-se uma cerimónia de oficialização da renovação do capitão, no Dragão, que, além de Pepe e Pinto da Costa, conta também com a presença de Jorge Mendes, Vítor Baía e Luís Gonçalves, entre outros.