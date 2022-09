Oficial: Samuel Portugal é reforço do FC Porto até 2027

Samuel Portugal é, oficialmente, reforço do FC Porto até junho de 2027. O guarda-redes chega ao Dragão proveniente do Portimonense, num negócio avaliado em cerca de 4 milhões de euros, para ocupar a vaga deixada em aberto pela saída de Marchesín para o Celta de Vigo. Junta-se a Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo no lote de guardiões às ordens de Sérgio Conceição.Com 28 anos, Samuel Portugal fica blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros e vai vestir a camisola 94 do FC Porto.