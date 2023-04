Oficial: Toni Martínez renova com o FC Porto até 2027

A renovação de contrato de Toni Martínez já é oficial. O FC Porto confirmou esta quarta-feira, comoadiantou, o prolongamento do vínculo do espanhol, de 25 anos. Com esta renovação, o ponta-de-lança fica agora ligado aos dragões até junho de 2027, com a cláusula de rescisão a aumentar dos 50 para os 60 milhões de euros.Ao lado de Pinto da Costa, com o Estádio do Dragão como cenário, Toni Martínez não escondeu a sua satisfação por estender a ligação aos campeões nacionais por m ais duas épocas."Estou muito feliz, acabei de viver um momento especial, como foi o meu primeiro dia cá, ouvi o nosso presidente, com tantos anos de trabalho neste clube e da forma como ele fala e ele ama o clube, e percebo que é aquilo que ele passa para nós e para mim, pessoalmente. Acho que o sentimento é recíproco. Vou continuar a dar tudo, prometo dar tudo pelo clube até ao meu último dia aqui", referiu o ponta-de-lança em declarações ao Porto Canal.Não obstante já estar no FC Porto há três épocas, o espanhol assume que o nervosismo e o sentido de responsabilidade são os mesmos do primeiro dia em que vestiu a camisola do clube."É até mais, porque criámos laços sentimentais fortes. Está cá muita gente, não só o presidente, também pessoas do staff, colegas, hoje foi um dia muito especial, porque é a continuação do vínculo com um clube onde sempre quis estar, cumpri o objetivo que sempre desejei, que era renovar com este clube, para continuar mais anos cá, e estou mesmo muito feliz", acrescentou.