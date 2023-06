Oficial: Union Berlim aciona cláusula de opção de compra de Diogo Leite

Union zieht Kaufoption: Diogo Leite bleibt Unioner#fcunionhttps://t.co/O9D45FQBpl — 1. FC Union Berlin (@fcunion) June 1, 2023

O Union Berlim confirmou, esta quinta-feira, que acionou a opção de compra de Diogo Leite, fixada em 7,5 milhões de euros.O defesa-central formado no FC Porto transfere-se, assim, a título definitivo para o clube da Bundesliga, onde já esteve esta época a título de empréstimo."Senti-me muito confortável aqui no Union desde o início e estou ainda mais feliz por ter conseguido boas exibições. A temporada foi muito bem sucedida e muito feliz. Espero que as coisas continuem assim e que alcancemos os nossos objetivos", afirmou Diogo Leite, citado pelo site do clube germânico.Já o diretor desportivo, Oliver Ruhnert, pronunciou-se assim sobre a compra de Leite ao FC Porto: "O Diogo afirmou-se desde logo como um jogador regular e, com algumas exceções, foi muito produtivo neste primeiro ano. Ficou, assim, claro para nós que deveríamos manter um jogador com as suas qualidades, a sua mentalidade e o seu empenho. Acreditamos que o Diogo ainda pode melhorar e esperamos continuar a trabalhar com ele nesse sentido."