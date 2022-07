Oficial: Veron é reforço do FC Porto até 2027

Gabriel Veron é, oficialmente, reforço do FC Porto até junho de 2027. O jovem extremo, que chegou a Portugal no final da manhã desta sexta-feira, cumpriu com sucesso os exames médicos durante a tarde e assinou contrato. Veron vai vestir a camisola 7 dos dragões, utilizada pela última vez por Luis Díaz.De recordar que o FC Porto desembolsa 10,2 milhões de euros, que lhe garantem 100 por cento dos direitos económicos do jovem talento, de 19 anos. Segundo apurou, os dragões vão pagar o reforço em quatro tranches espaçadas por três anos e o Palmeiras conseguiu assegurar 12,5 por cento das mais-valias numa futura venda.