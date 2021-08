Oficial: Wendell é reforço do FC Porto

O FC Porto oficializou a contratação de Wendell ao Bayer Leverkusen. O lateral esquerdo brasileiro, de 28 anos, já vestiu a camisola portista e posou para a fotografia com Pinto da Costa, numa imagem a que Record teve acesso. Pouco depois, os dragões confirmaram a contratação, com o defesa a assinar até 2025.





Wendell, o novo camisola 22, é o quinto reforço do plantel azul e branco para 2021/2022, depois de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic.O site do Bayer revelou as primeiras declarações do jogador após o negócio ser consumado: "O Bayer tornou-se uma família para mim, mas após tanto tempo era importante para mim, como pessoa e profissional, tentar um desafio diferente."