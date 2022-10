Oficial: Zaidu renova com o FC Porto até 2027

? Não há duas sem três

Não há duas sem três. Depois de Evanilson Pepê , o FC Porto também anunciou, esta sexta-feira, a renovação do contrato de Zaidu, no caso por mais dois anos, mas igualmente até 2027.O lateral nigeriano está a cumprir o terceiro ano com a camisola do FC Porto, tendo sido herói do título da temporada passada, ao marcar na Luz, frente ao Benfica, o golo que garantiu a conquista do campeonato. Esta semana, repetiu a 'graça', marcando o primeiro golo da vitória sobre o Bayer Leverkusen (2-0), na Liga dos Campeões e foi deste que falou à comunicação do clube."Foi um golo muito importante para mim, para o clube, para o Presidente e deixou-me muito contente. Fico ainda mais realizado por hoje ter renovado", afirmou Zaidu, prosseguindo sobre o novo vínculo."Estou muito feliz por ter renovado o contrato com o FC Porto até 2027. É muito importante para mim", reforçou, voltando, depois aos golos: "Espero marcar muitos mais golos e celebrar ainda mais vitórias aqui."