Zé Pedro reforço do FC Porto B: «Como adepto fui habituado a ganhar e como jogador não vou querer menos»

Zé Pedro é o mais recente reforço da equipa B do FC Porto. O defesa-central, de 24 anos, foi apresentado esta quarta-feira, tendo chegado proveniente do Estrela da Amadora.





O acordo foi anunciado pelo FC Porto, que informou também que o jogador assinou um vínculo válido por três temporadas, ou seja, até 2024. O negócio entre clubes ficou fixado nos 250 mil euros, com os dragões a adquirirem 80 por cento do passe.Com formação dividida entre o V. Guimarães, Os Sandinenses e o Vizela, Zé Pedro conta também com passagens por União Torcatense, Fafe e Sp. Braga, onde esteve ao serviço dos sub-23 e da equipa B.À chegada, o defesa revelou-se feliz por este passo. "Foi muito bom saber do interesse do FC Porto, é um clube que me diz muito, o meu clube do coração e é ainda melhor representar este clube. Espero conseguir fazê-lo com a maior distinção possível, quero pisar o relvado do Dragão em breve e defender estas cores que tanto amo", referiu."O futebol é feito de ciclos, agradeço muito ao Estrela da Amadora, mas surgiu esta grande oportunidade e ao FC Porto não se pode dizer que não. Agora tenho de pensar mais à frente e trabalhar para chegar à equipa principal. No FC Porto, só se pode encarar todos os jogos para ganhar, é a mística do clube, eu fui habituado assim enquanto adepto e enquanto jogador não vou querer menos, quero ganhar sempre", acrescentou, dando ainda a conhecer os seus "pontos mais fortes": "Acho que sou um jogador rápido, apesar da estatura tenho velocidade, sou forte no jogo aéreo e gosto de sair a jogar, primo um pouco pela técnica, apesar da posição também."