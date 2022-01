Óliver deixa mensagem ao FC Porto sobre Corona: «Eu cuido dele aqui, torceremos por vocês»

Óliver Torres e Jesús Corona vão reencontrar-se em Sevilha depois de terem jogado juntos algumas épocas no FC Porto e o médio espanhol já reagiu, nas redes sociais, à chegada do mexicano ao emblema andaluz. No Twitter, em citação a uma primeira publicação dos dragões, Óliver deixou uma garantia ao clube português."Eu cuido dele aqui, FC Porto. Torceremos por vocês", escreveu o médio, de 27 anos, fazendo acompanhar a frase de quatro fotografias junto de Corona, duas delas com a camisola do FC Porto e outras tantas já em Sevilha.

De recordar que Óliver esteve quatro épocas no FC Porto, sendo que em três delas dividiu balneário com Corona. Deixou a Invicta para rumar à Andaluzia no verão de 2019, trajeto que o extremo mexicano agora repete.