Onda solidária com Secretário

Carlos Secretário permanece em estado crítico, no Centro Hospitalar Gaia/Espinho, depois de ter sofrido um AVC, no domingo. A informação foi divulgada pela sua filha, Lara Secretário, nas redes sociais, ao mesmo tempo que agradeceu a onda de solidariedade transmitida pelos mais diversos quadrantes do desporto nacional e internacional. Sérgio Conceição foi o primeiro a referir-se ao sucedido com o antigo colega, logo após o triunfo dos dragões em Vizela, sendo que ontem foram várias as entidades e personalidades que deixaram mensagens de força.

“Neste momento delicado, quero deixar um abraço e desejar muita força ao Secretário e à sua família”, escreveu Pepe, capitão do FC Porto, sendo que também Otávio enviou votos de força ao ex-lateral, que além dos dragões também jogou no Real Madrid e no Sp. Braga, entre outros. E tanto os merengues como os arsenalistas não ficaram indiferentes à fase difícil que vive Secretário. “O Real Madrid, o seu presidente [Florentino Pérez] e restante direção querem enviar uma mensagem de apoio e carinho ao nosso antigo jogador, Carlos Secretário. Desejamos-lhe uma pronta recuperação. Muita força”, desejou o clube espanhol, numa mensagem publicada no Twitter. Na mesma rede social, o Sp. Braga uniu-se “à mensagem de força e esperança” para com o antigo atleta, esperando que “possa recuperar rapidamente”.



André Villas-Boas, Cândido Costa, Ricardo Costa, Rui Ferreira, entre muitas outras personalidades do desporto, também fizeram questão de deixar votos de uma recuperação rápida.