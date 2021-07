Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Operação Cartão Vermelho: FC Porto garante legalidade negocial na venda de Militão SAD vinca transparência no negócio e nega ter pago intermediação no acordo com a Altice





DIRIGENTES. Pinto da Costa e Fernando Gomes entre os visados