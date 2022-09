Orlando Sá: «FC Porto tem um treinador que sabe o que fazer para dar a volta à situação»

Orlando Sá foi uma das figuras presentes no World Scouting Congress e, à margem do evento, analisou o início de época do FC Porto, clube que representou em 2009/10."O FC Porto é um clube que não está a passar a melhor, mas tem mais do que qualidade e um grande treinador que saberá melhor do que ninguém qual a melhor forma de dar a volta à situação", começou por referir o antigo avançado, que não escondeu o seu entusiasmo pela boa forma do Sp. Braga, clube onde terminou a formação: "O Sp. Braga é o clube que me formou como homem e como jogador, é um clube que me diz muito a mim e à minha família. Espero que este seja o ano do Sp. Braga, o presidente António Salvador merece porque já fez muito pelo clube. O míster Artur Jorge é um homem da casa e conhece bem os jogadores que ele próprio promoveu da equipa B. Eles sabem melhor do que ninguém que este poderá ser o ano do clube e o facto de jogadores como Ricardo Horta, Al Musrati e Vitinha não terem saído do clube e de terem contratado jogadores como o Racic mostra isso mesmo. Penso que o Sp. Braga tem ambições de ficar, pelo menos, em lugares de Champions. A luta pelo título é uma maratona, não é como começa, mas sim como acaba".Internacional português por uma ocasião, Orlando Sá preferiu não aprofundar em demasia a renúncia à Seleção por parte de Rafa, ainda que tenha considerado que as opções do seleccionador Fernando Soares, isto no que toca aos minutos de jogo de cada jogador, são inquestionáveis. "Todos os jogadores trabalham nos clubes para ver o seu trabalho reconhecido, mas é preciso respeitar o facto de haver um selecionador que faz escolhas. Por isso é que ele lá está- e bem. O que o engenheiro Fernando Santos fez na nossa seleção é de dar os parabéns, tem sido um excelente trabalho. É normal que possa haver jogadores insatisfeitos com as suas decisões, mas não sei se é o caso do Rafa. Nunca falei com o Rafa sobre isso, ele será a melhor pessoa para responder. Ele disse que foi por motivos pessoais e temos de respeitar", vincou.Orlando Sá, agora com 34 anos, concluiu enfatizando a importância de eventos como aquele em que esteve envolvido nesta quarta-feira: "Estes momentos são sempre importantes porque se juntam várias caras conhecidas do futebol português, é uma forma de apresentar empresas de intermediação e agenciamento a clubes. O futebol deve funcionar como uma família, deve haver uma boa relação entre todos nós".