Record ouviu conhecidos adeptos dos dragões em relação ao triunfo do FC Porto em casa do Gil Vicente (0-2) , na quinta jornada da Liga Bwin.Aurora Cunha, ex-atleta: "O objetivo foi conseguido. Não foi um jogo brilhante, mas conseguimos a vitória. Agora acho que vai manter a equipa para o Atlético, embora seja um jogo com características diferentes. O mais importante era ganhar e limpar a imagem do último encontro."Tiago Silva, advogado: "Até perto dos 70’, voltámos a ter o FC Porto a que estamos habituados: pressionante, rápido, dinâmico e agressivo. Fez dois golos, desperdiçou outros e dominou, justificando a vitória. Depois baixou o ritmo e concedeu algumas veleidades ao Gil Vicente."Manuel Serrão, empresário: "Sérgio Conceição percebeu a lição do último jogo e mudou que tinha a mudar. Os 20 milhões no nosso banco não rendem juros. Agora fica a dúvida para perceber se com esta equipa tínhamos perdido com o Rio Ave. Eu acho que não."