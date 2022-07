Os valores pedidos e os números onde não se devia ter chegado: Pinto da Costa explica saída de Mbemba

Mbemba não renovou com o FC Porto e Pinto da Costa explicou, em entrevista ao Porto Canal, o porquê de tal ter sido impossível. Do pedido exorbitante do central congolês à contraproposta dos dragões, que atingiu números que, apesar de não terem sido suficientes, nem sequer deveriam ter sido sugeridos."A partir do momento em que o Mbemba saiu, porque quis, não foi por não termos negociado, até porque tentámos tudo e chegámos a números que, se calhar, não devíamos chegar, mas mandou uma mensagem ao engenheiro Luís Gonçalves a dizer que estava disposto a continuar no FC Porto, mas que queria um salário de sete milhões de euros limpos. Ora, quando um jogador, seja ele quem for, pede a um clube como o FC Porto ou a qualquer clube português, um salário de euros limpos, acho que era mais simpático dizer: "olhe, não tenho condições para continuar, tenho outros objetivos e gostei muito de estar aqui". E ia à vida dele. Criámos uma grande lacuna e precisávamos de arranjar um central que nos desse a máxima garantia", revelou Pinto da Costa.