Óscar García apontado a sucessor de Sérgio Conceição

A presença de Sérgio Conceição na curta lista de potenciais treinadores do PSG para a próxima temporada levou alguma imprensa a apontar novos nomes ao comando técnico do FC Porto, caso o treinador venha a deixar o Dragão. Foi o caso do portal espanhol ‘Todomercadoweb’, que noticiou a hipótese de Óscar García vir a suceder a Sérgio Conceição. Trata-se do treinador espanhol dos franceses do Reims e antigo médio, entre outros, de Barcelona e Espanhol.