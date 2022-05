Otávio a capitão: «Quando colocas a braçadeira tens mais 30 ou 50 por cento para dar»

Otávio foi muitas vezes capitão do FC Porto na presente temporada, nomeadamente nos jogos em que Pepe esteve de baixa. Nos festejos do título, após a vitória sobre o Benfica, na Luz, o médio, entrevistado pelo treinador adjunto, Dembelé, e abraçado a Zaidu, falou da influência que a braçadeira tem na sua performance."Usei a braçadeira algumas vezes, e é um momento importante. Acho que sobes o nível quando colocas a braçadeira, tens mais 30 ou 50 por cento para dar. Tu levas o que é o FC Porto contigo. Mas isso não tem nada a ver. O importante é a equipa", começou por afirmar aos microfones do Porto Canal e da FC Porto TV, numa reportagem emitida esta quinta-feira.Ainda no decorrer da primeira festa, o médio concluiu: "Já é o terceiro campeonato aqui. Se Deus quiser vamos ganhar a Taça de Portugal todos juntos."