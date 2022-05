Otávio: «Agora é pensar na próxima época e em voltar aqui ao museu»

"Entrar na história do clube é sempre muito bom", admitiu Otávio, esta segunda-feira, pouco depois de ter depositado mais dois troféus, o do campeonato e o da Taça de Portugal, no Museu do FC Porto."Quando começa a época queremos entregar as taças e comemorar no final do ano. Estou muito feliz por mais esta dobradinha. Agora, já estou a pensar na próxima época e em voltar cá ao museu. Na próxima época queremos conquistar mais, tentar ganhar novamente e, se der, colocar mais um ou dois troféus juntos com este", prosseguiu o internacional português, ao Porto Canal.Sobre a brilhante assistência que fez ontem para Mehdi Taremi apontar o terceiro golo do FC Porto, frente ao Tondela, na final da Taça, Otávio afirmou: "Se o Mehdi não faz golo, não vale de nada. Portanto, também há muito mérito do Mehdi. É o nosso trabalho e muito feliz por ajudar o FC Porto."A concluir, Otávio falou do apoio dos adeptos portistas durante toda a época: "Foi incrível, apoiaram a equipa sempre e em todo o lado. Quando subimos para o aquecimento, (o Jamor) estava lindo. Graças a Deus deu tudo certo."